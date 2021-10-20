Dr. Mercola's Censored Library (Private Membership)

Dr. Mercola's Censored Library (Private Membership)

Dr. Mercola's Censored Library (Private Membership)
Dr. Joseph Mercola - Take Control of Your Health
Best of Series- "Magnesium: Reversing Disease"
0:00
-1:03:35

Paid episode

The full episode is only available to paid subscribers of Dr. Mercola's Censored Library (Private Membership)

Best of Series- "Magnesium: Reversing Disease"

Dr. Joseph Mercola's avatar
Dr. Joseph Mercola
Oct 20, 2021
∙ Paid

In this interview, Dr. Thomas Levy, a cardiologist widely known for his work with vitamin C, discusses his most recent book, “Magnesium: Reversing Disease.”

User's avatar

Continue reading this post for free, courtesy of Dr. Joseph Mercola.

Or purchase a paid subscription.
© 2026 Dr. Joseph Mercola · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture